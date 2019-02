Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungseinbruch

Fulda (ots)

Großenlüder - Am Montag (25.02) zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt in eine Erdgeschoßwohnung in der Bahnhofstraße. Aus der Wohnung wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich Bargeld in Höhe von 200,-Euro entwendet.

