Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall

Grebenhain (ots)

Am 25.02.19, gg. 21:30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 275, zwischen Bermutshain/Oberwald und Grebenhain. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die B 275 von Hartmannshain in Richtung Grebenhain. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab u. kollidierte mit einem Baum. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt u. eine Person erlitt tödliche Verletzungen. Derzeit laufen die Ermittlungen an der Unfallstelle und es wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Im Bereich der Unfallstelle besteht derzeit eine Vollsperrung.

