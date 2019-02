POL-OH: Eigentumsdelikte

Polizeipräsidium Osthessen

Autoteile ausgebaut und gestohlen

Fulda-Lehnerz - In einem Autohaus in Fulda-Lehnerz entstand erheblicher Sachschaden an fünf hochwertigen Audi Modellen. In der Zeit zwischen Samstag (23.2) 21.00 Uhr und Sonntag (24.2.) 11:50 Uhr wurden insgesamt fünf Fahrzeuge mit brachialer Gewalt aufgebrochen um über die Motorhaube an die vorderen Matrix-LED-Scheinwerfer zu gelangen. Bei einem sechsten Fahrzeug blieb es beim Versuch. Der Schaden wird mit 20.000 Euro beziffert. Alle PKW's befanden sich zu dieser Zeit auf dem eingezäunten Gelände des Autohauses. Wie bereits berichtet, kam es in der Freitagnacht (21.2.) in Hünfeld zu einem gleichgelagerten Sachverhalt. Hierbei wurden bei einem Audi Q5 und einem Audi Cabrio die beiden vorderen Scheinwerfer ausgebaut. Der Schaden hier betrug 6000 Euro. Vermutlich handelt es sich um die gleiche Tätergruppierung

Trickdiebstahl

Fulda-Innenstadt - Am Samstag (23.02) kam es in der Innenstadt von Fulda zu einem Trickbetrug. Vormittags, gegen 10:20 Uhr, täuschte eine weibliche Kundin Kaufinteresse an hochwertigem Halsschmuck bei einem Juwelier vor. In einem unbeobachteten Moment verließ die Kundin das Geschäft mit drei Goldketten im Wert von 4000 Euro ohne diese zu bezahlen. Sie wird als 1,60 m große Südeuropäerin mit korpulenter Figur und langen schwarzen Haaren beschrieben, die zur Tatzeit mit schwarzer Hose und schwarzem Wintermantel bekleidet war.

Personenkraftwagen entwendet

Hünfeld-Am Freitag (22.02.) wurde in der Mittagszeit zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Klosterstraße in Hünfeld der PKW Nissan eines 73-Jährigen aus Bad Liebenstein entwendet. Nach Angaben des Besitzers sei der Kleinwagen mit WAK-Kennzeichen zur Tatzeit abgeschlossen gewesen. Der Wert des Fahrzeugs wird mit 5.000 Euro beziffert.

Einbruch in Gastronomie

Eichenzell-Sachschaden und fehlendes Bargeld sind die Folgen eines nächtlichen Einbruchs in einen Gastronomiebetrieb im Schloss Fasanerie. Zwischen Freitagnacht (21.02.) 23.00 Uhr, und Samstagmorgen 09.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufbrechen der Terrassentür Zutritt in die Gasträumlichkeiten. Dort wurde im Anschluss Bargeld in unbekannter Höhe aus mehreren Geldkassetten entwendet.

Versuchter Diebstahl eines Rennrads

Hilders- Am Freitag (22.02.) um 20.00 Uhr wurde in der Straße Im Raine versucht, ein rotes Rennrad der Marke Focus aus einer offenstehenden Garage zu entwenden. Der 39-jährige Besitzer überraschte den Täter beim Verlassen des Grundstücks, woraufhin dieser das Rad abstellte und sich zu Fuß entfernte. Der Täter wird als deutschsprachiger und ca. 40 Jahre alter Mann beschrieben. Er soll 180 cm groß und ca. 80 kg schwer gewesen sein. Bekleidet war er wie ein Wanderer. Er führte zudem einen Rucksack mit.

