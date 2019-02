Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch bei Friseur

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in ein Friseurgeschäft an der Meppener Straße in Dalum eingedrungen. Sie verschafften sich Zugang, indem sie Teile der Dachkonstruktion entfernten. Im Gebäude brachen sie einen Tresor auf und entwendeten einige hindert Euro Bargeld. Die angerichteten Sachschäden sind enorm und werden auf etwa 5500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

