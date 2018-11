POL-BI: Täter nutzt Absperrpfosten zum Einbruch

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

In der Nacht von Samstag, den 10.11.2018, 17:00 Uhr, auf Sonntag, den 11.11.2018, schlug ein Einbrecher mit einem Absperrpfosten die Scheibe eines Geschäftes an der Zimmerstraße ein und gelangte in das Geschäft.

Ein Täter entwendete an der Bahnhofstraße einen Absperrpfosten und ging zur Zimmerstraße. In dem Durchgang zur Feilenstraße nutzte er den Pfosten um eine Scheibe eines Sport-Geschäftes einzuschlagen und einzusteigen. Er durchsuchte die Räume und Schränke. Mit erbeutetem Geld flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung.

Gegen 10:00 Uhr am Sonntagmorgen bemerkten die Eigentümer den Einbruch.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521- 545-0 entgegen.

