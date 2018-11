POL-GM: 161118-1222: Zwei Frauen bei Auffahrunfall schwer verletzt

Morsbach (ots) - Nach einem Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße mussten am Donnerstag (15. November) eine 26-Jährige aus Reichshof und eine 21-Jährige aus Wissen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau aus Wissen hatte gegen 11.50 Uhr einem Fußgänger das Überschreiten der Fahrbahn ermöglichen wollen und dazu mit ihrem PKW an einer Querungshilfe gehalten. Die nachfolgende 26-Jährige konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Beide Frauen erlitten dabei schwere Verletzungen; sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

