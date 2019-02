Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen aufgeschlitzt

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 26.02.2019

Reifen aufgeschlitzt Feldatal/Groß-Felda - An zwei landwirtschaftlichen Anhängern schlitzten unbekannte Täter zwischen dem 1. Oktober 2018 und 19. Februar 2019 auf einer Weide in der Gemarkung "Bockhohl" in Feldatal/Groß-Felda mehrere Reifen auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell