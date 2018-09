Kranenburg-Wyler (ots) - Am Dienstag (11. September 2018) gegen 5.40 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Kranenburg in einem Honda CRX auf der Hauptstraße von Kranenburg in Richtung Niederlande. Etwa 100 Meter vor der Grenze fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Opel Crossland auf, in dem eine 60-jährige Frau aus Doetinchem (Niederlande) unterwegs war. Der Opel rutschte von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Dann schleuderte er zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich dabei. Der Honda schleuderte auf eine Verkehrsinsel und überfuhr dort ein Verkehrsschild. Er überschlug sich ebenfalls und blieb auch auf dem Dach liegen. Die 60-Jährige verletze sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war für etwa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

