Wachtendonk-Wankum / Straelen-Herongen (ots) - Am Montag (10. September 2018) gegen 9.00 Uhr meldete eine Bürgerin der Polizei einen offenbar verwirrten Mann, der in Straelen-Herongen auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße 221 unterwegs war. Eine Polizeistreife traf den Mann in der Nähe der B221 am Alter Venloer Weg in Wachtendonk-Wankum an. Als der 37-jährige Mann mit Wohnsitz in Polen die Beamten sah, versuchte er sich vor ihnen in einem offen stehenden Holzschuppen zu verstecken. Er reagierte auf Ansprache sofort aggressiv und bedrohte die Polizeibeamten mit einer im Schuppen gefundenen Glasflasche, die er am Flaschenhals festhielt. Die Beamten setzten Pfefferspray gegen den 37-Jährigen ein. Bei der anschließenden Festnahme versuchte der 37-Jährige mehrfach, die eingesetzten Beamten zu treten und anzuspucken. Diesen gelang es schließlich, den 37-Jährigen zu überwältigen und dem Polizeigewahrsam zuzuführen. Da er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm aufgrund eines erwirkten Richterbeschlusses eine Blutprobe entnommen. Nach der Feststellung seiner Identität und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der 37-Jährige entlassen.

