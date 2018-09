Issum-Sevelen (ots) - Am 12.Juni 2018 entwendeten zwei unbekannte Männer in einem Drogeriemarkt an der Rheurdter Straße Kosmetikartikel von einem höheren Gesamtwert. Die Ware verstauten sie in ihren Rucksäcken.

Wer kennt die auf den Bildern abgelichteten Männer? Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

