Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wiesen für Tierfutterpflanzen durch Off-Road Kraftfahrzeuge beschädigt

Bad Hersfeld (ots)

NIEDERAULA-KERSPENHAUSEN - Die Bad Hersfelder Polizei ermittelt in einem nicht alltäglichen Fall wegen Sachbeschädigung. Im Verlauf der letzten Woche (18. bis 28.02.) wurden, in der Gemarkung des Ortsteils Kerspenhausen, mehrere Wiesenflächen von unbekannten Off-Road-Kraftfahrzeugen regelrecht zerpflügt und als Nutzfläche zum Anbau von Tierfutterpflanzen unbrauchbar gemacht. So entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Nun sucht die Polizei nach den Verursachern und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Verlauf der letzten Woche Kraftfahrzeuge auf Wiesen um Kerspenhausen wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu den möglichen Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell