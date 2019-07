Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Portemonnaie aus Hosentasche entwendet

Gronau (ots)

Ein Taschendieb hat am Mittwoch in Gronau die Geldbörse eines Passanten entwendet. Der 46-Jährige war gegen 11.00 Uhr zu Fuß auf der Enscheder Straße unterwegs, als es zu der Tat kam. Der Mann hatte eine größere Gruppe Menschen passiert und dabei eine Berührung wahrgenommen, dem aber zunächst keine Beachtung geschenkt. Kurz darauf stellte er fest, dass jemand sein Portemonnaie samt Geld und Papieren aus der Hosentasche entwendet hatte; Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre grundsätzliche Warnung vor Taschendieben: Wo Gedränge herrscht, haben die Täter leichtes Spiel - sei es in einer Fußgängerzone oder in einem gut besuchten Supermarkt. Ein leichtes Anrempeln fällt in solchen Situationen kaum auf. Es reicht dem Täter aber schon, um an seine Beute zu kommen. Die Polizei empfiehlt, Wertsachen möglichst in Innentaschen verschlossen am Körper zu tragen; bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper zeigen.

