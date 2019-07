Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäft

Korrekurmeldungh

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hebelten Einbrecher gegen 02.00 Uhr eine Seiteneingangstür auf und gelangten so in die Shopping-Arkaden. Anschließend traten der oder die Täter eine Tür eines Geschäftes ein und betraten dieses. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

In der inwischen gelöschten ersten Meldung zu dem Fall war die Tatzeit nicht korrekt angegeben worden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell