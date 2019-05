Polizei Mettmann

POL-ME: 50-jähriger Mann beraubt - Mettmann - 1905167

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen des 27.05.2019, gegen 09:10 Uhr, wurde ein 50-jähriger Mann an der Teichstraße in Mettmann von einem unbekannten Täter beraubt. Nach eigenen Angaben drückte der Unbekannte sein Opfer im Eingangsbereich des Hauses Nr. 41 gegen die Wand und entriss ihm die Umhängetasche. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. In der Tasche befand sich lediglich das Diabetesmessgerät des 50-Jährigen. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 180 - 185 cm groß

- ca. 20 - 30 Jahre alt

- dünne Statur

- trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkelblaue Jeans

Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104/ 982-6250, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell