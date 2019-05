Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich mehrere Brandlegungen im Stadtbereich - Velbert - 1905166

Mettmann (ots)

Wie die Velberter Feuerwehr bereits mit eigener Pressemitteilung / ots (als PDF in Anlage) vom gleichen Tag berichtete, kam es am Montagabend des 27.05.2019, gegen 22.00 Uhr, bereits zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tage, zu einem Brand von Altpapiercontainern auf dem Gelände der Velberter Gesamtschule an der Poststraße in Velbert-Mitte. Wie schon am Karfreitag (19.05.2019) und am Montagabend des 13.05.2019, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindern. Nicht verhindern konnten die Einsatzkräfte jedoch, dass im aktuellen Fall insgesamt drei Container und deren Inhalte schwer beschädigt oder sogar komplett zerstört wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mindestens 1.500,- Euro. Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurden die Brände von bislang noch unbekannten Straftätern vorsätzlich gelegt.

Gleiches gilt aber auch für zwei weitere Brände der gleichen Nacht, zu denen Feuerwehr und Polizei am nächtlichen Dienstagmorgen gegen 01.50 Uhr zur Heidestraße und gegen 01.55 Uhr zur Birkenstraße in Velbert-Mitte gerufen wurden.

An der Heidestraße brannte in Höhe des Hauses Nr. 180 Papier in einem blauen Wertstoffcontainer. Das Feuer wurde von einem heimkehrenden Anwohner jedoch glücklicher Weise so früh entdeckt und von der alarmierten und schnell eintreffenden Feuerwehr zeitnah gelöscht, dass nur am Containerinhalt Sachschaden entstand, der auf etwa 50,- Euro geschätzt wird.

Nur wenige Minuten später wurde an der nahen Birkenstraße ein weiterer Brand gemeldet. Hier brannte, nur wenige Meter vom Hauseingang des Mehrfamilienhauses Nr. 26 entfernt, der Inhalt einer Restmülltonne. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen und eine weitere, unkontrollierte Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Mülltonne wurde jedoch komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 150,- Euro.

Bisher liegen der Velberter Polizei zu keinem der genannten Brände konkrete Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der unverantwortlich handelnden Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an allen Tatorten sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

