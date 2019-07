Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 2.500 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch in Bocholt gestohlen. Die Besitzerin hatte es gegen 09.30 Uhr am Liebfrauenplatz abgestellt. Sie hatte nach eigenen Angaben das Hinterrad abgeschlossen und das Rad selbst mit einer Kette an einen Zaun befestigt. Als sie gegen 10.15 Uhr zurückkehrte, war das grün lackierte Damen-Elektrofahrrad vom Typ Batavus Altura nicht mehr aufzufinden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

