POL-GF: Einbruchdiebstahl

Gifhorn OT Kästorf (ots) - Unbekannte Einbrecher stiegen in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Geschäftsräume einer Autowerkstatt in der Hamburger Straße in Kästorf ein. Der oder die Täter durchwühlten das Geschäft und ein davor abgestelltes Fahrzeug. Sie entkamen mit einer geringen Menge Bargeld und einigen Fahrzeugersatzteilen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die PI Gifhorn unter 05371/ 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

PHK Brunken-Bruns

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell