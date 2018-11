POL-GF: Verkehrsunfall bei Trunkenheit

Hankensbüttel (ots) - Am frühen Sonntagmorgen befuhr gegen 07:00 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Hankensbüttel die K 7 in Richtung Norden. Zwischen Oerrel und Hankensbüttel, kurz vor dem Kreisel am Ortseingang Hankensbüttel, kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem VW Polo. Dabei verletzte er sich leicht und wurde per Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Zuvor war er bereits in Wesendorf aufgefallen. Dort hatte er zu Beginn der Fahrt in einem Wohngebiet ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen geparkten Transporter angefahren und erheblich beschädigt. Hintergrund der Unfälle dürfte die Alkoholisierung des Fahrers gewesen sein. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

