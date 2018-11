POL-GF: Autos in Wesendorf beschädigt

Wesendorf (ots) - Wesendorf, Blumenstraße 17.11.2018 bis 18.11.2018

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an parkenden Autos am vergangenen Wochenende in Wesendorf.

In der Nacht zu Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt 30 Fahrzeuge im Blumenviertel, hier insbesondere in der Blumenstraße. In allen Fällen knickten sie die Heckscheibenwischer der Autos ab und verursachten so einen Gesamtschaden in Höhe von 3.000 Euro.

In jener Nacht fand eine Veranstaltung im Wesendorfer Schützenhaus statt. Von daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter von dort aus losgezogen sind und für die Sachbeschädigungen in Frage kommen.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Wesendorf, Telefon 05376/97390.

