POL-GF: Auto fährt Fußgängerin an

Gifhorn (ots) - Gifhorn, Allerstraße 21.11.2018, 18.30 Uhr

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der am frühen Mittwochabend eine Fußgängerin auf der Allerstraße angefahren hat.

Eine 16-jährige Sassenburgerin querte gegen 18.30 Uhr die Allerstraße an der Bushaltestelle in Höhe des Gesundheitsamtes und wurde hierbei von einem Autofahrer übersehen, der in Richtung Schillerplatz unterwegs war. Der Mann touchierte die 16-jährige mit seinem silbernen VW Golf 4 mit Gifhorner Kennzeichen. Wie sich später herausstellte, wurde die Schülerin hierbei leicht am Bein verletzt. Vor Ort entgegnete sie dem Autofahrer gegenüber jedoch, dass es ihr gut gehe und er ruhig weiterfahren könne. Daraufhin setzte er seine Fahrt fort. Er soll etwa 20 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß und blond sein.

Mögliche Zeugen oder der Autofahrer selbst werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, in Verbindung zu setzen.

