POL-GF: Körperverletzung bei Seershausen/ Polizei sucht Zeugen

Meinersen (ots) - Meinersen, OT Seershausen 19.11.2018, 17.00 Uhr

Am vergangenen Montag kam es gegen 17 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Seershausen und Volkse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer.

Während der Autofahrer den Vorfall aus seiner Sicht bisher schon bei der Polizei schilderte, ist es zur weiteren Beurteilung des Sachverhaltes dringend erforderlich, auch die Version des bislang unbekannten Radfahrers zu erhalten. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann handeln, der in Richtung Seershausen unterwegs war. Er soll zirka 180 Zentimeter bis 185 Zentimeter groß und schlank sein und einen Fahrradhelm getragen haben.

An seinem Fahrrad, vermutlich einem Trekkingbike, sollen sich eine oder zwei Seitentaschen befunden haben. Es sind weitere Einzelheiten zu dem Mann bekannt, die jedoch zurzeit noch ausgewertet werden müssen. Der betreffende Mann wird gebeten, sich möglichst umgehend zwecks Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer 05372/97850 in Verbindung zu setzen.

Auch andere Personen, die Hinweise auf die Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten, diese an die Polizei Meinersen zu geben.

