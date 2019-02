Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung -2- des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 15.02.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Vollsperrung der B 486 nach zwei Unfällen - Rödermark/Urberach

(aa) Die Bundesstraße 486 (Traminer Straße) wurde am Freitagnachmittag voll gesperrt, weil sich zwischen der Landesstraße 3001 und Urberach kurz hintereinander zwei Auffahrunfälle mit mehreren Fahrzeugen ereignet haben. Gegen 15.25 Uhr waren viele Autos auf der Traminer Straße unterwegs und der Verkehr staute sich zeitweise, was nach ersten Erkenntnissen ein 57-jähriger Autofahrer offensichtlich zu spät bemerkte. Der Mercedes-Lenker fuhr seinem Vordermann auf, wodurch insgesamt drei Autos beschädigt wurden. Der Mann aus Rödermark stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Das Alco-Testgerät zeigte gut 3 Promille an; er musste mit zur Dietzenbacher Wache und eine Blutprobe abgeben. Nach diesem Unfall staute sich logischer Weise erneut der Verkehr und es kam zum zweiten Unfall. Nach ersten Informationen fuhr ein 46-jähriger Dacia-Lenker auf den Wagen einer 43-Jährigen auf und schob deren Fahrzeug nach vorne auf zwei weitere. Die Frau aus Rödermark erlitt vermutlich schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens beider Unfälle ist noch nicht bekannt. Die Vollsperrung endete kurz nach 17 Uhr.

Offenbach, 15.02.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell