Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 15.02.2019

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 8. Kalenderwoche 2019

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion haben in der kommenden Woche die Wildunfallstrecke auf der Landesstraße 2310 bei Mainhausen im Programm. Jüngst am frühen Freitag ereignete sich ein Wildunfall auf der Bundesstraße 45, bei dem eine junge Autofahrerin offenbar unversehrt blieb und wahrscheinlich in ihrem Fall großes Glück hatte. Denn sie erfasste mit ihrem Auto nicht ein Tier, sondern eine ganze Wildschweinrotte (wir berichteten). Aufgrund der kalten Temperaturen und der gefrorenen Fahrbahn war die Bergung der toten Tiere erheblich erschwert. Erst sechs Stunden später konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Neben der Gefahrenstrecke in Mainhausen messen die Polizisten auch vor einem Seniorenwohnhaus in Bierstein sowie vor zwei Schulen in Rodgau und Offenbach, wobei es hier um die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Kinder und Senioren) geht.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

18.02.2019: Birstein, Lauterbacher Straße, Rodgau, Mainzer Straße, Sinntal-Sterbfritz, in Richtung Sinntal-Oberzell, BAB A 66, Fulda in Fahrtrichtung Hanau, AS Bad Orb

19.02.2019: Offenbach, Bierbrauerweg, L 2310, Mainhausen, in Richtung Seligenstadt, Höhe Schwalbennest, BAB A 66, Fulda in Fahrtrichtung Hanau, AS Bad Orb

20.02.2019: Offenbach, Schubertstraße, L 3262 Zeppelinhain, in Fahrtrichtung Buchschlag, Rodenbach, Adolf-Reichwein-Straße, K 903, Hasselroth-Niedermittlau, in Fahrtrichtung Rothenbergen, BAB A 66, Hanau, in Fahrtrichtung Frankfurt, Ausbauende

21.02.2019: L 3483, Rodenbach, in Fahrtrichtung Hanau-Wolfgang, L 3169, Altenmittlau, in Fahrtrichtung Bernbach, B 486, Langen, in Fahrtrichtung Urberach, BAB A 66, Hanau, in Fahrtrichtung Frankfurt, Ausbauende

22.02.2019: BAB A 66, Hanau, in Fahrtrichtung Frankfurt, Ausbauende

23. und 24.02.2019: BAB A 66, Hanau, in Fahrtrichtung Frankfurt, Ausbauende

Offenbach, 15.02.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell