Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte stecken Baum in Brand

Gronau (ots)

Mutwillig hat ein Unbekannter am Mittwoch an der Straße Am Glanerfeld in Gronau einen Baum angezündet. Der Täter stopfte nach ersten Erkenntnissen gegen 08.00 Uhr ein brennendes Papiertaschentuch in eine Aushöhlung im Stamm der circa 15 Meter hohen Eiche. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

