Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Frau von unbekanntem Täter unsittlich berührt

Polizei sucht Hinweise

Xanten (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 00.30 Uhr eine 25-jährige Frau aus Xanten in einer Gaststätte an der Klever Straße belästigt.

Beim Verlassen der Kneipe berührte er die Frau mehrmals unsittlich und verließ dann unerkannt das Lokal.

Der Täter ist ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, sehr korpulente Figur, er hat dunkelbraune, längere Haare, einen Bart und er ist Deutscher. Er trug an dem Abend eine blaue Short aus Jeans und ein blaues T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Kreispolizeibehörde Wesel

