Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Radfahrer nach VU verletzt

PKW flüchtig

Dinslaken (ots)

Am Freitagmittag, um 12:25 Uhr, fuhr eine bisher unbekannte Pkw-Fahrerin aus einer Hofeinfahrt an der Holtener Straße. Hierbei übersah Sie eine 59-jährige Duisburger Fahrradfahrerin, welche den querenden Fahrradweg in Richtung Duisburg-Walsum befuhr. Als die Fahrradfahrerin auswich stürzte sie auf die Straße und zog sich eine leichte Verletzung am Kopf zu. Die noch unbekannte PKW-Fahrerin bog anschließend auf die Holtener Straße in Richtung Dinslaken ab und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An der Unfallstelle befindliche Zeugen konnten angeben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen schwarzen Ford (SUV, C-Max oder S- Max) handelte, der von einer blonden Frau gefahren worden sei.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiwache Dinslaken (02064-6220) zu wenden.

Kreispolizeibehörde Wesel

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell