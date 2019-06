Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Landrat Dr. Ansgar Müller begrüßt NRW-Innenminister bei der Kreispolizeibehörde

Wesel (ots)

Hoher Besuch in Wesel. NRW-Innenminister Herbert Reul besuchte am Mittwochnachmittag die Kreispolizeibehörde an der Reeser Landstraße.

Landrat und Polizeichef Dr. Ansgar Müller begrüßte den Minister in seiner Behörde. Erste Station des rund zweistündigen Besuches war die Wache Wesel. Dort sprach Herbert Reul mit den Polizistinnen und Polizisten über den Berufsalltag und persönliche Dinge.

Landrat Dr. Ansgar Müller hatte den Innenminister nach Wesel eingeladen, um seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Gespräch mit dem Minister zu ermöglichen. "Mir ist ein enger Kontakt zu den Polizistinnen und Polizisten an der Basis wichtig. Deshalb ist so ein Treffen eine interessante Erfahrung, gerade für viele junge Kolleginnen und Kollegen.", sagte der Landrat.

Nach dem Besuch der Wache gab es Zeit für Gespräche: Rund 50 Beamtinnen und Beamte aus allen Bereichen der Behörde hatten die Möglichkeit, mit NRW-Innenminister Herbert Reul zu sprechen und Fragen zu stellen. Dabei ging es zum Beispiel um Themen wie: Die Personalgewinnung, Überstunden oder auch die technische Ausstattung der Behörde.

Landrat Dr. Müller unterstrich besonders, dass die hohe Lebensqualität im Kreis Wesel unter anderem das Ergebnis der hochmotivierten und engagierten Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Wesel ist. So sind die Einbruchszahlen im Kreis Wesel deutlich zurückgegangen. Und mit dem "Pedelec-Simulator" will die Kreispolizeibehörde Wesel etwas gegen die vielen Fahrradunfälle tun.

Innenminister Reul zeigte sich von der Arbeit in der Kreispolizeibehörde angetan. Nach gut zwei Stunden und vielen persönlichen Gesprächen machte sich Herbert Reul wieder auf den Weg nach Düsseldorf, mit der einen oder anderen Anregung aus Wesel im Gepäck.

Landrat Dr. Ansgar Müller und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesprächsrunde waren sich am Ende dieses Besuches einig, dass sich im Laufe des Nachmittags viele interessante und wertvolle Gespräche ergeben haben.

