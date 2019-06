Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Identität eines unbekannten Mannes geklärt

Rheinberg (ots)

Die Polizei konnte jetzt die Identität eines Mannes klären, den Angler am 02.06.2019 in den frühen Morgenstunden am Rheinufer in Rheinberg-Eversael gefunden haben. Es handelt sich dabei um einen 60-jährigen Mann aus Köln.

Ein Zeuge hatte der Polizei einen Hinweis auf eine vermisste Person geben. Durch Ermittlungen konnte dann deren Identität geklärt werden.

Vorherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4291788

