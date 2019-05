POL-RT: In Praxis eingebrochen; Auto aufgebrochen; Fensterbänke gestohlen

Polizeipräsidium Reutlingen

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Zahnarztpraxis

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein Unbekannter, der über das Wochenende in eine kieferorthopädische Praxis in der Marktstraße eingebrochen ist. Der Täter verschaffte sich zwischen Freitag, zwölf Uhr, und Montag, 7.50 Uhr, auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem von mehreren Firmen genutzten Gebäude und schlug anschließend eine Scheibe zu den Räumen der Kieferorthopädie ein. Dort durchsuchte er mehrere Schränke und ließ Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte sich jedoch auf rund 2.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Pkw-Aufbruch Geldbörse entwendet (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Tübingen-Südstadt fahndet nach einem zirka 185 cm großen Mann mit braunen, kurzen Haaren, der am Montag in der Achalmstraße eine Geldbörse aus einem geparkten Seat gestohlen hat. Wohl gegen die Mittagszeit schlug der Unbekannte offenbar zunächst die Fahrerscheibe des Pkw ein und nahm in der Folge die Geldbörse samt Inhalt an sich. Darin befand sich unter anderem Bargeld in noch unbekannter Höhe. Danach ging der Täter in Richtung Sternplatz davon. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans, schwarzen Turnschuhen und einer Lederjacke. Außerdem trug der Mann einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Höhe des von ihm verursachten Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-8660. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Aluminium-Diebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Auf ein nicht alltägliches Diebesgut hatten es bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in Kirchentellinsfurt abgesehen. Die Unbekannten drangen zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 6.15 Uhr, auf das Baustellengelände in der Mahdenstraße ein. Von dort ließen sie 51 Aluminiumfensterbänke in einer Größe von 97 x 24 cm im Wert von knapp 1.500 Euro mitgehen. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Aluminiums, werden unter Telefon 07121/515363-0 erbeten. (ms)

