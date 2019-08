Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall vom 07.08.2019

Zeugen gesucht

Velen-Ramsdorf (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, dem 07.08.2019 auf der Weseker Straße zu einem sehr schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen starben. Ein 73-jähriger Autofahrer war in den Gegenverkehr geraten, wo es zu dem folgenschweren Frontalzusammenstoß gekommen war.

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen fuhren hinter dem 73-Jährigen vermutlich noch andere Fahrzeuge, ebenfalls in Richtung Ramsdorf. Diese Fahrzeugführer sind möglicherweise wichtige Zeugen. Da sie sich bislang noch nicht gemeldet haben, werden sie hiermit gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden.

