PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion am Samstag, 13.07.2019

Limburg (ots)

Für den Bereich der Polizeistation Limburg Verkehrsunfallflucht unter Trunkenheitseinfluss Unfallzeit: Samstag, 13.07.2019, gg. 01:45 h Unfallort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Strasse Beamte der Polizeistation Limburg führten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Verkehrskontrollstelle auf der B 8 in Höhe des Gartencenters "Dehner" durch. Gegen 01:45 h näherte sich aus Limburg-Staffel herkommend ein PKW. Das Fahrzeug bremste vor der Kontrollstelle stark ab, wurde gewendet und der Fahrer fuhr schnell mit seinem Seat wieder in Richtung Staffel davon. Ein Streifenwagen fuhr dem Seat Leon hinterher. Die Polizeibeamten registrierten dabei eine Rotlichtfahrt. Kurz darauf kam der Fahrer des Seat von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun in der Elzer Straße in Staffel. Fahrer und Beifahrer des Seat Leon stiegen aus und liefen davon. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Seat-Fahrer dann ermittelt und festgestellt werden. Der Grund, weil er sich der Verkehrskontrolle entzog und weglief, war schnell ermittelt, da der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der von ihm genutzte PKW, welcher auf einen Familienangehörigen zugelassen ist, nahm er unerlaubt für seine Fahrt in Betrieb. An dem schon älteren PKW Seat entstand durch die Kollision mit dem Zaun augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Körperverletzungsdelikte an der Dehrner Kirmes Tatort: 65594 Runkel-Dehrn, Leinpfad, dortiger Kirmesplatz Tatzeit: Sa. 13.07.2019, 00:30 h bis gegen 03:30 h Gleich zweimal kam es auf der Kirmes in Runkel-Dehrn nach Mitternacht zu Körperverletzungsdelikten. Gegen 00:30 h versuchte ein 19.-jähriger einen Streit bei anderen Kirmesgästen zu schlichten. Von einem ihn unbekannten Mann erhielt er dabei einen festen Schlag in das Gesicht, so dass eine blutende Verletzung an der Lippe entstand. Der unbekannte Tatverdächtige wurde als ca. 200 cm groß, kräftige Gestalt, schwarzes T-Shirt und mit Kurzhaarfriseur beschrieben. Ca. drei Stunden später warf ein bislang nicht bekannter Täter vom Eingangsbereich her quer durch das Zelt hin zur Bühne ein Bierglas. Das offenbar willkürlich geworfene Glas traf einen 18.-jährigen Kirmesgast im Gesicht. Er wurde dadurch im Mund und Zahnbereich verletzt. Sachdienlich Zeugenhinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Limburg zu Tel.-Nr. 06431 /914-00 entgegen.

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg:

Verkehrsunfallflucht: Unfallort: 35794 Mengerskirchen, Unterm Flecken 4, Parkplatz eines Discounters Unfallzeit: Freitag, 12.07.2019 11:00 Uhr - 11:15 Uhr Unfallhergang: Auf dem Parkplatz eines Discounters in Mengerskirchen wurde ein brauner BMW der 1er Reihe an der vorderen Stoßstange beschädigt. Ein PKW war gegen das geparkte Fahrzeug gestoßen. Das unfallflüchtige Fahrzeug hinterließ einen Schaden von 800 EUR. In diesem Zusammenhang wurde ein Zeuge auf einen weißen PKW aufmerksam, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz entfernte. Hinweise an die Polizeistation in Weilburg unter Tel. 06471-93860 werden erbeten.

Verkehrsunfallflucht: Unfallort: 35781 Weilburg, An der Backstania 1a, Parkplatz eines Einkaufscenters Unfallzeit: Freitag, 12.07.2019, 14:40 Uhr- 15:45 Uhr Unfallhergang: Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts wurde ein grüner VW Polo durch einen anderen PKW angefahren und beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke, stieß das unfallflüchtige Fahrzeug gegen den geparkten PKW und hinterließ im Bereich der Stoßstange und des Kotflügels einen Schaden in Höhe von 1000EUR. Hinweise an die Polizeistation in Weilburg unter Tel. 06471-93860 werden erbeten.

Diebstahl von Fahrrädern: Tatort: Weilburg, Auf der Hahnau Tatzeit: Mittwoch, 10.07.2019 19:30 Uhr - Donnerstag, 11.07.2019 12:15 Uhr Tathergang: Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten zwei Mountainbikes für Kinder im Bereich der Eingangstür abgestellt. Diese wurden durch einen unbekannten Täter entwendet. Ein Fahrrad war rot/schwarz mit Federgabel und das zweite Fahrrad war durch die Besitzer silbern lackiert worden. Der Wert der Räder beträgt 150EUR

