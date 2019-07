POL-LM: Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg Weilburg vom 12.07.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg Weilburg vom 12.07.2019

Limburg (ots)

1. Einbruch in einen Eissalon Limburg Konrad-Kurzbold-Straße, 11.07.2019 00:10 Uhr - 09:30 Uhr

(ge) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter zwischen 00:10 Uhr und 09:30 Uhr in einen Eissalon in der Konrad-Kurzbold-Straße eingebrochen. Die Täter versuchten zuerst durch die rückwärtige Zugangstür einzudringen, dieser Versuch scheiterte jedoch. Daraufhin gelangten sie mit Gewalteinwirkung durch ein Fenster in den Salon. Hierbei verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. In den Räumlichkeiten befand sich der Kassenautomat, welchen sie aufbrachen und an ca. 2.000EUR Bargeld gelangten. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Imbissbude Weilburg Kirmesplatz, 10.07.2019 18:30 Uhr - 11.07.2019 09:30 Uhr

(ge) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter versucht eine Imbissbude auf dem Kirmesplatz in Weilburg aufzubrechen. Allerdings scheiterten sie an der Tür und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 50EUR. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

3. Kennzeichendiebstahl in Limburg Limburg, Stepahnshügel 10.07.2019 20:45 Uhr - 11.07.2019 05:30 Uhr

(ge) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendete ein unbekannter Täter in der Straße "Stepahnshügel" ein KFZ Kennzeichen von einem schwarzen Mercedes. Der Unbekannte entfernte das Kennzeichen samt Halterung von dem Fahrzeug und riss darüber hinaus den Heckscheibenwischer ab. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

4. Wildunfall bei Löhnberg Limburg, Landesstraße 3044 10.07.2019, 07:45 Uhr

(ge) Am Mittwochmorgen kam es um 07:45 Uhr auf der L3044 zwischen Löhnberg- Obershausen und -Niedershausen zu einem Wildunfall. Bei dem Unfall hatte eine 22-Jährige Fahrerin ein Tier, vermutlich einen Dachs, welcher die Fahrbahn kreuzte, angefahren. Trotz sofortiger Bremsung der Golffahrerin kam es zu einem Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

5. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg, (ge) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich Limburg-Weilburg:

Dienstag: Gem. Limburg - Süd, B 8, Ri. Brechen; Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

