Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst- Auf der A5 Unfall verursacht und davon gefahren

Forst (ots)

Am Donnerstagmorgen hat der Fahrer eines älteren silbernen Autos auf der Autobahn 5 einen Verkehrsunfall verursacht und ist geflüchtet. Er war gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und geriet kurz vor der Anschlussstelle Bruchsal auf den mittleren Fahrstreifen. Eine 23-jährige Hyundai-Fahrerin, die dort gerade unterwegs war, musste zur Vermeidung einer Kollision nach links lenken. Dabei kam sie ins Schleudern und prallte mit einem Skoda zusammen, so dass beide Fahrzeuge in der Leitplanke landeten. Die Hyundai-Fahrerin und die beiden Insassen im Skoda wurden leicht verletzt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Fahrer des silbernen Autos geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721 944840, zu melden.

