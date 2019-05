Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 23.05.2019 - VERKEHRSUNFALL AUF DER BAB 2 Bei Auffahrunfall mit acht beteiligten Fahrzeugen werden zwei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Gegen 08:00 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn BAB2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Zwischen der Anschlußstelle der B 236 und dem Kreuz Mengede war es zu einem Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zwischen der linken und der mittleren Fahrspur zu einem Auffahrunfall zwischen insgesamt acht Fahrzeugen gekommen war. Die Unfallstelle war durch die Polizei bereits abgesichert. Alle Fahrzeuginsassen hatten die Fahrzeuge eigenständig verlassen können, es waren glücklicherweise keine Personen eingeklemmt oder eingeschlossen. Alle an dem Unfall beteiligten Personen wurden durch einen Notarzt untersucht. Zwei Leichtverletzte wurden daraufhin mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Für die übrigen Beteiligten war ein Transport nicht notwendig. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen Brandgefahren, klemmte bei den betroffenen Fahrzeugen die Batterien ab und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Im Einsatz befanden sich die Feuerwache 6 (Scharnhorst), die Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Mitte), der Rettungsdienst mit dem Hubschrauber Christoph Dortmund, zwei Rettungswagen und zwei Notärzten. Die Unfallursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dortmund

Pressestelle

Andreas Pisarski

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell