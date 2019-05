Feuerwehr Dortmund

FW-DO: FEUER IN EINER WOHNUNG IN DORTMUND MITTE-NORD / Eine verletzte Person bei Feuer in einer Küche eines Mehrfamilienhauses

Dortmund (ots)

Am heutigen Abend gegen 19:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Danewerkstraße. Bei ersten eigenständigen Löschversuchen der Bewohner wurde die Tochter der vierköpfigen Familie verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr gab es bereits eine massive Rauchentwicklung aus dem zweiten Obergeschoss des Wohnhauses zur Gebäudevorder- und Gebäuderückseite. Glücklicherweise konnten sich die Bewohner bereits eigenständig vor Ankunft der Einsatzkräfte aus dem Gebäude retten. Die Tochter musste durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr setzte sofort zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung ein. Durch die Trupps konnte eine in der Wohnung gelagerte Propangasflasche geborgen werden. Während der Nachlöscharbeiten wurden das Treppenhaus und die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter gelüftet. Um auszuschließen, dass die Rauchentwicklung sich in andere Wohnungen ausgebreitet hat, wurden die Wohnung über der Brandwohnung und der Trockenboden des Gebäudes von der Feuerwehr kontrolliert. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. Im Einsatz waren insgesamt 26 Personen der Feuerwache 1, der Feuerwache 2 in Eving, des Löschzuges Deusen der freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

