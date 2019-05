Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand im Knappschaftskrankenhaus Brackel Vorbildliches Handeln der Bediensteten verhindert Schlimmeres

Dortmund (ots)

Um 20.30 Uhr am Donnerstag Abend löste die Brandmeldeanlage im Knappschaftskrankenhaus in Dortmund-Brackel aus. Ein Wäschewagen hat aus bisher ungeklärter Ursache in einem Wäschelager Feuer gefangen. Ein Haustechniker des Krankenhauses, der ebenfalls alarmiert war, unternahm noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche und verhinderte somit wirkungsvoll eine Ausbreitung des Brandes.

Die eintreffenden Einsatzkräfte setzten die Brandbekämpfung fort und lüfteten die betroffene Station.

Die Pflegekräfte hatten bereits vor der Ankunft der Feuerwehr alle Patienten von der Station evakuiert,so dass kein Patient verletzt wurde. Durch das vorbildliche Handeln aller Beteiligten, konnte eine Gefährdung für die Patienten und das Krankenhaus abgewendet werden.

An dem Einsatz waren 30 Einsatzkräfte verschiedener Feuer- und Rettungswachen beteiligt.

Die Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dortmund

Pressestelle

Oliver Körner

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell