FW-DO: Feuer auf einem Garagendach

Dortmund (ots)

Gegen 14:15 Uhr bemerkte ein Nachbar in der Straße Freie Scholle in Brechten ein Feuer auf einem Garagendach an einem angrenzenden Grundstück. Dort hatten gelagerte Holzbalken und Strauchwerk aus unbekanntem Grund Feuer gefangen.

Nach der Alarmierung der Feuerwehr löschte er den Brand aus sicherer Entfernung von seiner Einfahrt aus mit einem Gartenschlauch.

Der eintreffende Grundschutz der Feuerwache 2 (Eving) kontrollierte die Garage und das Dach auf Glutnester mit der Wärmebildkamera und führte Nachlöcharbeiten mit einem Stahlrohr über die Drehleiter durch.

Im Einsatz 10 Kräfte der Feuerwache 2 (Eving).

