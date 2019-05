Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der BAB 45

Dortmund (ots)

Am Nachmittag gegen 16:00Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 45 in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe des AK Castrop-Rauxel-Ost gekommen. Hierbei wurde der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines Kleintransporters mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, mit mehreren Bäumen kollidiert und anschließend auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen. Mehrere Ersthelfer konnten den Fahrer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus seinem Auto befreien. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund der schweren Verletzungen war ein Notarzt an der Unfallstelle erforderlich, welcher mit einem Rettungshubschrauber auf der Autobahn landete. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 16 Kräfte der Feuerwache 9 (Mengede) und des Rettungsdienstes.

