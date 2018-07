POL-NOM: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Osterode (ots) - 37539 Bad Grund, B 242, in Richtung Seesen, Höhe Parkplatz Hübichenstein, So., 08.07.18, 02:50 Uhr

OSTERODE(BB) Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befährt die B 242 aus Richtung Clausthal-Zellerfeld kommend in Richtung Seesen. In Höhe des Parkplatzes am Hübichenstein wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung steht. Ein Alkoholtest an Ort und Stelle ergibt einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wird die Entnahme einer Blutprobe angeordnet sowie ein Strafverfahren gegen die 44-jährige Fahrerin eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell