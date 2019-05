Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 21.05.2019 - Tierrettung in Deusen ZWEI SCHAFE AUS DORTMUND-EMS- KANAL GERETTET

Um 13:16 Uhr alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund ein Löschgruppenfahrzeug der Feuerwache Lindenhorst zum Dortmund-Ems-Kanal im Bereich Deusen, Stiegenweg, da zwei Schafe im Kanal schwammen. Bei Eintreffen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr von Passanten in die Lage eingewiesen. Ein Schaf hatte bereits in den Uferbereich zurückgefunden. Das zweite Schafe schwamm auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals im Bereich der Spundbohlen. Da es von dort aus keinen Uferbereich erreichen konnte, drohte es zu ertrinken. Zwei Feuerwehrtaucher, ausgerüstet mit Neoprenanzügen, konnten beide Schafe aus dem Kanal retten. Die Feuerwehr transportierte beide Schafe mit einem LKW zur Feuerwache Lindenhorst. Beide Schafe konnten dem Schäfer wohlbehalten übergeben werden. An dem Einsatz waren insgesamt 7 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving) beteiligt.

