Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld- Radfahrerin übersehen

Birkenfeld (ots)

Eine 40-jährige BMW-Fahrerin hat am Donnerstagabend eine 35-jährige Radfahrerin übersehen. Sie wollte gegen 21.15 Uhr von der Glockenwiesenstraße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen und ihr entging die von links aus der Baumgartenstraße kommende Fahrradlenkerin. Die 35-Jährige wurde auf den BMW aufgeladen und auf die Straße geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell