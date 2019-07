PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 12.07.2019

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Niederselters, Landesstraße 3337, 11.07.2019 11:15 Uhr

(ge) Am Donnerstagvormittag kam es auf der L3337 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 21-jähriger Ford-Ranger-Fahrer befuhr die Landstraße aus Haintchen in Richtung Niederselters, als ihm ein weißer LKW entgegenkam. Den Angaben des 21-Jährigen zufolge fuhr der entgegenkommende LKW ein ganzes Stück weit auf seiner Spur. Der Ford-Fahrer wich nach rechts bis auf die Bankette aus; es kam jedoch zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Ford Rangers beschädigt. Trotz des entstandenen Sachschadens entfernte sich der LKW-Fahrer vom Unfallort und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431)9140-0 zu melden

