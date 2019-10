Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholfahrt beendet

Löbau (ots)

Die Alkoholfahrt eines 33-jährigen Spaniers beendeten Bundespolizisten auf der Böhmischen Straße in Ebersbach/Sa. Der 33-Jährige war mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Hofeweg unterwegs, als er der Streife entgegenkam. Die Streife entschloss sich zur Kontrolle und führte diese in der Böhmischen Straße durch. Da die Beamten aus dem Fahrzeuginnenraum Alkoholgeruch wahrnahmen, informierten sie die Kollegen der Landespolizei, welche einen Atemalkoholtest durchführten. Das Ergebnis war ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille. Die Person wurde an die Landespolizei zur weiteren Bearbeitung übergeben.

