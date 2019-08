Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Brennender Sperrmüllhaufen in Vehrte

Belm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen kurz nach 4 Uhr, brannte an der Straße In den Wiesen ein Sperrmüllhaufen am Straßenrand. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei Belm hat die Ermittlungen zur Ermittlung der Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 05406 807790.

