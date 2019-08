Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Zeugen nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Bad Iburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Straße Fuchsbreite ereignete sich am Samstagabend (18.15 Uhr) ein Unfall. Nun sucht die Polizei in Georgsmarienhütte Zeugen. Eine 44 Jahre alte Frau stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem schwarzen Daimler gegen einen weißen Hyundai und beschädigte das Auto. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro. Bei der Unfallaufnahme machte die Dame allerdings widersprüchliche Angaben zum Hergang. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizisten stellten den Führerschein der 44-Jährigen sicher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05401/879500.

