Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zusammenstoß zwischen Trecker und Pkw - Autofahrer schwer verletzt

Melle (ots)

Bei einem Unfall auf dem Hünenburgweg wurde am Samstagmorgen ein 41 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Ein 20-Jähriger wollte gegen 11.35 Uhr mit einem Trecker von einem Acker auf den Hünenburgweg abbiegen. Trotz eines vorsichtigen Reintastens übersah er den von rechts kommenden Pkw eines 41-Jährigen, der auf dem Hünenburgweg in Richtung Herforder Straße fuhr. Er erfasste den VW mit der Frontlader Vorrichtung. Der Autofahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Hünenburgweg wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 14.45 Uhr voll gesperrt.

