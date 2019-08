Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Vereinsheim in Brand geraten

Georgsmarienhütte (ots)

Bei dem Brand einer Mülltonne auf dem Gelände des SV Harderberg (Schulstraße) wurde am Samstagmorgen das Vereinsheim in Mitleidenschaft gezogen. Ein Zeuge bemerkte gegen 11.45 Uhr Qualm aus dem Bereich der Mülltonnen und stellte bei einer Nachschau fest, dass eine Restmülltonne in Flammen stand. Gemeinsam mit einem Anwohner versuchte er vergeblich den Brand zu löschen und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Als die Beamten und die 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oesede auf dem Sportgelände eintrafen, griffen die Flammen bereits auf den Dachstuhl des Vereinsheimes über. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch benutzte und nicht vollständig abgekühlte Grillkohle ausgelöst, die in der Restmülltonne entsorgt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

