Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Gaststätte ins Visier von Einbrechern geraten

Melle (ots)

Unbekannte hebelten am Samstag zwischen Mitternacht und 13 Uhr die Hintertür eines Restaurants an der Straße Alt Riemsloh auf. Im Inneren der Gaststätte machten sich die Einbrecher gewaltsam an den Kühlmöglichkeiten zu schaffen und stahlen Bargeld. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

