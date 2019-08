Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Verletzte bei Kellerbrand am Schölerberg

Osnabrück (ots)

Bei einem Kellerbrand in der Straße Am Riedenbach wurden am Freitagabend zwei 41 Jahre alte Personen leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Flexarbeiten an einem leeren Öltank den Brand verursacht. Die Eigentümer des Hauses hatten noch vergeblich versucht die Flammen zu löschen und gegen 18.15 Uhr die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Osnabrück und der Freiwilligen Feuerwehr Voxtrup gelang es schließlich den Brand zu löschen.

