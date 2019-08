Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Kradfahrer nach Unfall auf L84 schwer verletzt

Melle (ots)

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer war am Freitagabend auf der Bad Essener Straße (L84) in Richtung Bad Essen unterwegs. Als er sich gegen 18.55 Uhr in Höhe der Serpentinen in einer starken Linkskurve befand, kreuzte ein Tier die Fahrbahn. Der 30-Jährige wich aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zweirad, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

